Leao sui tifosi rossoneri: "Quest'anno oltre un milione di persone a San Siro, senza contare quante volte in trasferta era come giocare in casa"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato da intervistato da Login, mensile del Corriere della Sera, Rafael Leao ha parlato così dei tifosi milanisti: "Il calcio senza tifosi è un'altra cosa, non c'è altro da aggiungere. Quest'anno a San Siro è venuto a sostenerci oltre un milione di persone totali, senza considerare quante volte in trasferta era come giocare in casa: a Reggio Emilia, nella gara decisiva, sembrava di essere a Milano. E poi la marea di gente che ci ha accolti al nostro ritorno in città e il giorno dopo nella parata col pullman scoperto".