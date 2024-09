Leao titolare nella sfida di Nations League contro la Scozia

Torna in campo il Portogallo questa sera. I lusitani scendono in campo allo Estadio Da Luz di Lisbona per il secondo impegno stagionale in Nations League contro la Scozia. In campo, dal primo minuto come era accaduto qualche giorno fa, anche il rossonero Rafael Leao che giocherà sulla sua fascia sinistra in un 4-3-3. Panchina per Cristiano Ronaldo. Le formazioni ufficiali della sfida.

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Nélson Semedo, Ruben Dias, Antonio Silva, Nuno Mendes; Bernardo Silva, Joao Palhinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, Diogo Jota, Rafael Leao

SCOZIA (4-2-3-1): Gunn; Ralston, Hanley, McKenna, Robertson; Gilmour, McLean; McGinn, McTominay, Christie; Dykes