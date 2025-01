Leao vibes: l'asso portoghese è tornato al gol in campionato, i suoi numeri aggiornati

Il Milan ottiene con fatica la sua prima vittoria nel 2025 in Serie A, soprattutto è stato il primo successo in campionato per Sergio Conceição sulla panchina rossonera. Quella contro il Como è stata una partita non certo indimenticabile per il Milan, scarico nel primo tempo e in svantaggio nella ripresa per la rete di Diao. Poi la svolta: i cambi di Conceição e la scintilla innescata ancora una volta da Theo e Leao, proprio come nella finale vinta in Supercoppa contro l'Inter.

I NUMERI DI LEAO

Il portoghese ha segnato il suo settimo gol stagionale, quarto in Serie A, rompendo un digiuno che durava nel massimo campionato da due mesi: l'ultima gioia a Cagliari, dove segnò una doppietta nel rocambolesco 3-3 dello scorso 9 novembre. Dal punto di vista degli assist realizzati da Leao in questa stagione, sono sei. L'ultimo, il dolce passaggio per Abraham nella finale di Supercoppa Italiana vinta in rimonta contro l'Inter.