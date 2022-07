Lecce, Corvino: "Colombo ha potenzialità e qualità importanti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il direttore tecnico del Lecce, Pantaleo Corvino, ha presentato in conferenza stampa il neo attaccante del club, Lorenzo Colombo, arrivato dal Milan in prestito con diritto di riscatto: "Seppur giovane, ha potenzialità e qualità importanti. Come sapete è un giovane attaccante classe 2002 di piede mancino. Ha fatto tutte la trafila nel Milan fino ad arrivare ad esordire e segnare in prima squadra, oltre alle esperienze con le selezioni giovanili italiane. E’ un ragazzo che potrà dare una grossa mano all’attacco ed alla squadra di mister Baroni"