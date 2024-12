Lecce, Corvino: "Dorgu resta qui, poi in estate se ne parlerà"

Se qualcuno sta cercando la ricetta segreta del Lecce, senz'altro l'ingrediente segreto è Pantaleo Corvino. Dirigente sportivo del club pugliese ha un sogno ed è quello di restare per la quarta stagione di fila in Serie A: "Essere di nuovo qui è la nostra missione. Chiamatelo miracolo, se vi piace", ha risposto il 74enne nell'intervista rilasciata ai taccuini della Gazzetta dello Sport.

Tra tutti i gioielli scovati dal dirigente, ce n'è uno che ha fatto venire l'acquolina in bocca ai top club d'Europa, molti tra i quali di Premier League, oltre al Napoli di Antonio Conte e al Milan: "Dorgu è un potenziale campione. Corregga: è un campione. Esterno basso o alto, corre per tre e vede la porta, ha un motore che manca a chiunque altro", lo ha sponsorizzato Corvino.

Lo stesso che ci ha tenuto a sottolineare come Patrick Dorgu, il suo diamante grezzo, danese classe 2004, non lascerà il Lecce in tempi brevi: "Un calciatore del genere ha estimatori, ci mancherebbe, e per lui certo che ce ne sono tanti, anche all’estero. Ma Dorgu resta qua e poi in estate se ne parlerà, perché il suo destino è indirizzato, il futuro gli appartiene".