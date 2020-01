Lega A: al via assemblea per l'elezione del presidente

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Ha preso il via la terza assemblea per eleggere il presidente della Lega Serie A, e dopo le due precedenti andate a vuoto il quorum scende da 14 voti alla maggioranza semplice, ossia 11. Sono presenti tutti i venti club alla riunione, presieduta dal commissario ad acta, Giancarlo Abete. L'esito è incerto. Secondo le previsioni della vigilia, parte delle società proverà a compattarsi di nuovo per Paolo Dal Pino, manager con un passato nel settore dell'editoria e delle telecomunicazioni, che nell'ultima assemblea il 16 dicembre ha sfiorato l'elezione ottenendo 13 voti. Un altro fronte punta invece sul ritorno di Gaetano Miccichè, che si è dimesso dalla presidenza della Lega il 19 novembre dopo l'inchiesta della Procura federale sulla sua elezione. (ANSA).