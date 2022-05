Lega Serie A, Casini: "Il VAR sia di ausilio e non di complicazione"

Nella sua intervista rilasciata a margine del convegno “Il fattore sociale e di governarce negli Esg” al CONI, il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato anche del VAR dopo le polemiche dell'ultimo weekend relative al gol assegnato alla Lazio nonostante la posizione di fuorigioco di Acerbi: "Per quel che riguarda le polemiche arbitrali mi pare evidente il bisogno di lavorare insieme per far sì che la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione".

Come si può migliorare il VAR?

"Ci sono discussioni aperte, oggi sono state fatte proposte intelligenti e dobbiamo riuscire a metterci a tavolino anche con la Federazione per capire come trovare le soluzioni per migliorare il calcio. Il clima è sempre stato buono tra noi e la FIGC, l'importante è andare dalla stessa direzione".