Lega Serie A celebra Pulisic. È il miglior marcatore statunitense all time in Serie A

La Lega Serie A celebra Christian Pulisic, che ha aperto le marcature contro il Lecce dopo 6 minuti di gioco. Si tratta del 10° centro in camponato per il rossonero nell'occasione dipinto come Capitan America e applaudito da altri connazionali che giocano (Weah, McKennie e Musah) o hanno giocato in Serie A, come Bradley e Lalas. "Il capocannoniere indiscusso tra gli statunitensi nella storia della Serie A" è il post. Battuto infatti il record di Weston McKennie, fermo a 9.

Sono complessivamente 12 i giocatori Made in USA ad avere almeno una presenza in Serie A. Limitandoci al solo Milan citiamo, oltre agli attuali Pulisic e Musah, anche Sergino Dest che ha militato nella passata stagione. Ha vestito la maglia del Milan, ma non ha mai esordito in Serie A invece Oguchi Onyewu. Per lui solo un gettone in Champions League.