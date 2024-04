Lega Serie A e Fondazione Arpa in campo per la ricerca medico-scientifica

vedi letture

La Semifinale di Coppa Italia Frecciarossa, che si disputerà martedì 2 aprile alle ore 21:00 e vedrà scendere in campo Juventus e Lazio all’Allianz Stadium di Torino, sarà dedicata alle mission di ricerca e formazione medico-scientifica di Fondazione Arpa.

Allo stadio sarà trasmesso sui maxi-schermi il video dell’iniziativa, per promuovere la Onlus pisana e i suoi obiettivi, mentre in televisione al momento del sorteggio del campo tra i due Capitani andrà in onda una grafica dedicata: “Scendi in campo con Fondazione Arpa: promuovi la salute e la ricerca scientifica”.

“Con soddisfazione e gratitudine annunciamo questa iniziativa – dichiara il Professor Luca Morelli, Presidente della Fondazione Arpa –. La Semifinale di Coppa Italia rappresenta una grande opportunità per far conoscere al grande pubblico le nostre attività di sensibilizzazione e il nostro lavoro a sostegno della formazione nei vari campi della sanità e della ricerca medico-scientifica. Questa occasione ci permetterà di portare il nostro impegno nelle case degli italiani e per questo non possiamo che ringraziare sentitamente la Lega Serie A per questa possibilità, e i nostri testimonial Lorenzo Dallari, per averlo reso concretamente possibile, e Roberto Donadoni per le belle parole che ha speso per la nostra causa”.

Tramite i propri testimonial, quelli legati al mondo dello sport come Roberto Donadoni, Marcello Lippi, Barbara Bonasea, Myriam Sylla, Matteo Betti, Simone Vanni, Massimo Caputi e molti altri, Fondazione Arpa incoraggia tutti i tifosi a partecipare attivamente a questa serata di sport e solidarietà: condividendo sui canali social lo spot e il banner pubblicitario e dando un contributo concreto per sostenere i progetti della Fondazione attraverso la pagina www.dona.fondazionearpa.it.