Lega Serie A e UNAR insieme per promuovere il rispetto e l'inclusione

Il 10 dicembre si celebra la 76ª Giornata Mondiale dei Diritti Umani, un’occasione per ribadire l’importanza dei diritti fondamentali come base di una società equa e solidale.

L’UNAR - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Lega Serie A si uniscono ancora una volta per dare voce a questi valori attraverso l’iniziativa congiunta "Senza Diritti non c’è Partita".

Il claim, chiaro e incisivo, sarà protagonista nelle grafiche televisive trasmesse prima del fischio di inizio di ogni partita della 15ª Giornata di Campionato, oltre che sui canali di comunicazione ufficiali di UNAR e Lega Serie A, sottolineando il legame indissolubile tra sport, diritti e inclusione.

“Questa iniziativa rappresenta un ulteriore passo nel percorso condiviso da UNAR e Lega Serie A, volto a promuovere i valori di rispetto, inclusione, prevenzione e contrasto alle discriminazioni. Lo sport, e in particolare il calcio, si conferma un potente strumento per veicolare messaggi positivi e costruire una società più equa e coesa. I diritti umani sono il fondamento di una convivenza civile: nello sport, come nella vita, senza diritti non c’è partita", dichiara Mattia Peradotto Direttore generale dell’UNAR.