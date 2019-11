"Legends of Style": Milan e Barcellona celebrano insieme i 120 anni dalla loro fondazione

Un tour internazionale che onora il mito, i trionfi e l'identità di due tra i più grandi club del mondo del calcio, giunti, per uno strano incrocio del destino, allo stesso appuntamento con la storia. Un viaggio per rivivere i successi del passato, allargare i confini del presente e disegnare insieme un altrettanto glorioso futuro. Si chiama "Legends of Style" ed è l'ambizioso progetto che, dal 29 novembre 2019 al 16 dicembre 2020, FC Barcelona e AC Milan, in collaborazione con le agenzie internazionali Dema4 e GLS e l'associazione internazionale IFDA, hanno scelto per celebrare insieme i 120 anni dalla loro fondazione.

Nati entrambi nel 1899, i due club hanno percorso da oltre un secolo una traiettoria di successo e di vittorie che li ha innalzati a punti di riferimento del calcio mondiale. Blasone, fascino e prestigio fondati sui trionfi ma anche e soprattutto su un marchio di gioco e di stile unici e, nella loro evoluzione, sempre ben riconoscibili. La mentalità dominante e l’estetica della manovra riconosciuti come segni di distinzione, valori aggiunti a definire un DNA per cui la sostanza si sublima nella forma. Bellezza, eleganza e classe, dentro e fuori dal campo, come stelle polari per delineare uno stile che il tempo non sa scalfire. Idee che hanno cambiato il modo di intendere il gioco, filosofie destinate a non tramontare mai.

La costruzione e la difesa di un'identità strettamente legata ai propri valori, al proprio credo e al proprio territorio non ha comunque mai impedito a Milan e Barcellona di coltivare una spiccata vocazione internazionale. Una posizione che ha permesso di promuovere il brand e l'anima dei due club ovunque in giro per il mondo, accompagnati e sostenuti nel messaggio dall'immagine vincente dei propri calciatori ed ambassador. Ecco perché l'occorrenza dei 120 anni sarà l'occasione per dar vita ad un inedito tour internazionale di partite tra le Leggende dei due club che, nella rievocazione di un passato indimenticabile, aprirà nuove strade generando un ampio ventaglio di opportunità.

Un'iniziativa ambiziosa che prenderà il via il 29 novembre 2019 da Barcellona quando, a 120 anni esatti dalla data di fondazione della società catalana, presso il Camp Nou a partire dalle ore 11 le delegazioni di Milan e Barcellona, con la presenza di alcune leggende dei due club, prenderanno la parola per esporre termini e obiettivi di un progetto che celebra il passato per guardare al futuro. In rappresentanza della Dema4, l'agenzia promotrice del tour e dell'iniziativa, ci sarà anche l'amministratore delegato Demetrio Albertini, grande campione che ha vestito nella sua carriera la maglia di entrambe le squadre.