Leggende rossonere: questa sera in campo le vecchie glorie del Milan contro il San Paolo

Leggende, veccchie glorie ma soprattutto amici: stasera in Brasile si giocherà San Paolo-Milan Legends. Ecco come è possibile assistere alla sfida che andrà in scena alle ore 22.00 italiane. Per seguire i rossoneri, in campo al Morumbi Stadium per sfidare le Legends del San Paolo, si potrà accedere alla diretta su AC Milan Official App, facendo l’accesso a MyMilan. Questo speciale evento verrà trasmesso LIVE su app, ma anche su YouTube Membership e su Milan TV.

Tanti protagonisti questa sera in campo: Seedorf, Serginho, Costacurta e Panucci, Pato, Dida da una parte e Zetti, Cafu e Lugano, dall’altra. Oltre a tanti altri campioni ancora. Scenderanno, così, in campo ben 7 titoli mondiali, con il Milan che ha conquistato 3 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup e il Sao Paulo che vanta 2 Coppe Intercontinentali e 1 FIFA Club World Cup.