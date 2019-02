Leggo titola: "Bakayoko si è preso il Milan: ora è il re del centrocampo"

L'edizione odierna di Leggo titola così questa mattina: "Bakayoko si è preso il Milan: ora è il re del centrocampo". Dopo un inizio molto difficoltoso, ora il francese è diventato un titolare inamovibile della squadra di Gattuso e nelle ultime partite è stato sempre uno dei migliori in campo. Il club di via Aldo Rossi può riscattarlo in estate dal Chelsea per 35 milioni di euro.