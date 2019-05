Legrottaglie: "Non credo che l'Atalanta subirà un contraccolpo, anzi..."

Nicola Legrottaglie, ex difensore rossonero, è intervenuto a Sky Sport 24 e ha escluso che l'Atalanta possa subire un contraccolpo psicologico dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia: "Non credo possano subire un contraccolpo, anzi, accentuare la cattiveria agonistica. Gasperini non darà possibilità di mollare, cercheranno di raggiungere un risultato incredibile".