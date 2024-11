Leonardi: "Occhio alle sorprese: questo campionato non ha un vero padrone"

Pietro Leonardi, ex direttore sportivo del Parma, si è così espresso a ilposticipo.it sulla lotta Scudetto: “Il Napoli sembra soffrire più delle altre squadre la pressione. Sembra sapere di non poter perdere punti. Non avendo le coppe tutti si aspettano che i partenopei rendano, ma non è affatto scontato. E così altre squadre, come Atalanta, Fiorentina e Lazio giocano meglio. E possono puntare in alto. Occhio alle sorprese, questo campionato non ha un vero padrone”.