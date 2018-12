Leonardo: "Siamo in una posizione che ci piace. Partita strana contro il Torino, potevamo anche vincere"

Leonardo, a Milan Tv, ha commentato così la sfida contro il Torino: "Siamo in una posizione che ci piace, siamo contenti nonostante le ambizioni debbano essere più alte. Non dimentichiamoci da dove siamo partiti. La crescita del Milan sarà più lenta di quello che siamo abituati, anche noi avremmo voluto vincere subito ma non è possibile sia per i paletti della UEFA sia per gli ultimi anni difficili. Oggi la prestazione è stata media, potevamo vincere anche se i primi minuti sono stati difficili. In generale, abbiamo tanti problemi, sono infortuni in difesa che sono evidenti. Alla fine però si scopre Abate come ottimo difensore centrale, ed è una nota positiva”