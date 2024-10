LEV-MIL (0-0): i rossoneri reclamano un rigore su Abraham

Nel finale di primo tempo di Bayer Leverkusen-Milan la squadra di Fonseca reclama con forza un rigore per un intervento, un'ancata ed un mezzo sgambetto, su Abraham in area. L'arbitro Scharer, irremovibile, non concede il penalty.