Liberali festeggia dopo il gol contro la Lazio: "Ci crediamo!"

Vittoria cruciale quella di ieri pomeriggio per il Milan Primavera che è tornato ai tre punti dopo oltre un mese e lo ha fatto in grande stile, contro la Lazio fuori casa in un big match di capitale importanza per la corsa ai playoff. I rossoneri di mister Guidi hanno vinto 2-0 grazie ai gol di Paloschi e Liberali. Quest'ultimo ha poi festeggiato sul proprio profilo Instagram con le foto della partita e scrivendo questo messaggio accompagnato da cuori rossoneri: "Ci crediamo!".

Con questa vittoria il Milan supera la Lazio al settimo posto e si porta a un solo punto dal sesto, oggi occupato dall'Hellas Verona che sarebbe l'ultima squadra a partecipare alla postseason.