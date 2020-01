Il quotidiano Libero in edicola oggi apre la sezione sportiva parlando di Ibrahimovic. "Così Ibra tiene in pugno il Milan", titola il giornale milanese, che aggiunge: "Zlatan è appena arrivato, ma detta già le condizioni. Boban ha puntato tutto su di lui e ora lo asseconda, Pioli lo coccola per non rompere gli equilibri dello spogliatoio. Lo svedese ha le idee chiare: “Voglio giocare”. E lunedì scenderà in campo".