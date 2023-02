Libero - La cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2026 potrà influire sul calendario di Milan e Inter

MilanNews.it

Come è ormai noto da tempo, la città di Milano nel 2026 ospiterà i Giochi Olimpi Invernali insieme a Cortina e lo stadio di San Siro è stato scelto come impianto per ospitare la cerimonia di apertura. Secondo quanto riporta questa mattina l'edizione di Libero, il CIO non avrebbe chiesto al Comune o alla Fondazione Milano-Cortina non ha richiesto nessun intervento strutturale sull'impianto ma solamente la possibilità di inserire delle installazioni temporanee: per la sicurezza dello stadio, per l'accoglienza della stampa e per tutti gli aspetti legati alla parte dinamica e creativa della Cerimonia. Dunque ci vorrà del tempo prima che la Cerimonia abbia luogo (il 6 febbraio 2026) per preparare tutti questi allestimenti ma ancora non si sa quanto ne servirà: dunque la Cerimonia potrebbe andare a impattare sui calendari di Milan e Inter che, come ogni anno, in quel periodo saranno impegnati nella loro stagione sportiva.