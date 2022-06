Libero - Milan ed Inter, nuovo stadio: con Sesto è solo questione di giorni

MilanNews.it

Con Sesto è solo questione di giorni. Con il Comune di Milano no: il tempo, nella trattativa con il capoluogo lombardo per la costruzione del nuovo stadio di Milan ed Inter, è decisamente più ampio e gioca contro chi vuole investire. E poi come non considerare l'atteggiamento dell'amministrazione comunale, determinata a incassare tutti i soldi arretrati, teso più a provocare che a riannodare i fili di un dialogo spezzato? Lo riporta l'edizione odierna di Libero.