Libero sul mercato rossonero: "Milan frenato dagli ultimi acquisti"

Secondo Libero, dopo i successi ottenuti in campo grazie alle scelte di Maldini e Massara, quest'anno il Milan sembra frenato proprio dal mercato estivo che "si sta rivelando un flop". Gli ultimi sette acquisti rossoneri stanno deludendo, da De Ketelaere ad Origi passando per Dest, Adli e i giovani Thiaw e Vranckx. Per loro, insieme a Pobega di rientro dal prestito al Torino, solo 2406 minuti giocati con due gol e due assist all'attivo. Stasera, tra tutti questi giocatori acquistati nell'ultima sessione di trasferimenti, potrebbe scendere in campo da titolare soltanto il belga, che tra l'altro, visto anche l'investimento da 35 milioni di euro, è al momento l'affare più deludente per i rossoneri.