Licari: "Classifica alla mano, il Milan non deve ripartire, ma il derby resta un macigno di cui sbarazzarsi il prima possibile"

Nel suo fondo su La Gazzetta dello Sport il giornalista Fabio Licari ha parlato anche del Milan: "Classifica alla mano, il Milan non deve ripartire, ma il derby resta un macigno di cui sbarazzarsi il prima possibile. Il Cagliari è in difficoltà e Ranieri, che ha visto tutto, aveva avvisato delle “libecciate” che sarebbero arrivate. Ma la svolta è sempre in agguato. Pioli dovrà sfuggire alla trappole disseminate sul campo, ricostruendo, ancora una volta, il Milan.

Oggi la difesa a tre non rappresenta più uno shock culturale: se serve, ben venga, ma a patto di non accentrare pericolosamente Leao. Altrimenti si può pensare a un centrocampo a tre con Loftus-Musah centrali e Reijnders trequartista. C’è di peggio".