Licari sul Milan: "Mercato non convincente. Se qualcuno ha nostalgia di Tonali non sbaglia"

Questa mattina Fabio Licari, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha proposto un pezzo di commento sulla rosea inerente al Milan e alle strategie che la squadra rossonera dovrà adottare quest'estate, capitanata da Ibrahimovic che avrà carta bianca sulle scelte di mercato e non solo, per far sì che venga ridotto il gap con l'Inter. Nel discorso di Licari, però, non manca anche un pensiero sullo scorso calciomercato estivo rossonero, giudicato come non totalmente all'altezza della situazione.

Le parole di Licari sul mercato del Milan: "Pioli non è riuscito a inventare soluzioni ‘geniali’ come nell’anno dello scudetto, ma è anche vero che nell’ultimo mercato non tutto è stato convincente. Tanti nomi, bene Pulisic, Loftus-Cheek e Reijnders ma continuità questa sconosciuta, in prospettiva benissimo Chukwueze, maluccio Musah e Okafor, ma non un leader, un fuoriclasse, uno che prenda in mano la squadra nei momenti difficili in campo. Se qualcuno ha nostalgia di Tonali, trascinatore e tuttocampista, calcisticamente parlando, non si sbaglia".