Prima vittoria stagionale in Ligue 1 per il Bordeaux, che dopo pareggi e due sconfitte ha superato in trasferta il Saint Etienne per 2-1 grazie alla doppietta del sudcoreano Hwang Ui-Jo. Tra i titolari di Petkovic c'era anche Yacine Adli, centrocampista in prestito dal Milan che ha giocato per ottantanove minuti prima di essere sostituito da Medioub