Lione, Aulas su Depay: "Potrebbe chiedere di essere ceduto"

Intervenuto ai microfoni de 'Le Progrès' il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato della possibile partenza di Memphis Depay: "Al momento non c'è nulla di nuovo. Memphis mi dice che è pronto a parlare al suo ritorno. I suoi agenti affermano che sta pensando ad andar via in caso non dovessimo giocare le coppe europee. Farò di tutto per trattenere i giocatori, ma essi potrebbero guardare altrove nel caso non dovessero giocare le coppe europee".