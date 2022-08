Lione, ufficiale Paquetà al West Ham: al Milan il 15% della plusvalenza

MilanNews.it

Come riportato dal sito ufficiale del Lione, Lucas Paquetà si è trasferito ufficialmente al West Ham. Di seguito il comunicato del club francese, che sottolinea anche la percentuale di guadagno del Milan: "L'Olympique Lyonnais ha confermato il trasferimento del suo centrocampista internazionale brasiliano Lucas Paquetá al club inglese West Ham per un importo totale di 61,630 milioni di euro, compresi 18,680 milioni di euro di bonus spalmati sui cinque anni di contratto del giocatore, a cui si può aggiungere un ulteriore interesse del 10% su qualsiasi plusvalenza. Inoltre, come concordato al momento del trasferimento iniziale, il 15% della plusvalenza sarà versato al suo ex club, il Milan, a seconda del tasso di bonus ottenuto.