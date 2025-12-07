Lionel Messi vince ancora: l'Inter Miami è campione della MLS

(ANSA) - FORT LAUDERDALE, 06 DIC - Lionel Messi e l'Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Nella finale dei playoff la squadra di Miami ha battuto 3-1 i Vancouver Whitecaps grazie ai gol di Ocampo (autorete), de Paul e Allende, con due assist nel finale proprio di Messi. Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona, e i due in Francia con il Paris SG, Messi vince il suo primo campionato negli Stati Uniti. Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, la 'pulce' è molto atteso con l'Albiceleste per il primo Mondiale a 48 squadre, anche se non ha ancora confermato la sua presenza. (ANSA).