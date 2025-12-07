Lionel Messi vince ancora: l'Inter Miami è campione della MLS
(ANSA) - FORT LAUDERDALE, 06 DIC - Lionel Messi e l'Inter Miami sono per la prima volta campioni della MLS, il campionato di calcio nordamericano. Nella finale dei playoff la squadra di Miami ha battuto 3-1 i Vancouver Whitecaps grazie ai gol di Ocampo (autorete), de Paul e Allende, con due assist nel finale proprio di Messi. Dopo dieci titoli di campione di Spagna con il Barcellona, e i due in Francia con il Paris SG, Messi vince il suo primo campionato negli Stati Uniti. Campione del mondo con l'Argentina nel 2022, la 'pulce' è molto atteso con l'Albiceleste per il primo Mondiale a 48 squadre, anche se non ha ancora confermato la sua presenza. (ANSA).
Pubblicità
News
Serie A, la classifica: il Bologna pareggia e resta a -3 dal Milan. Per il Napoli occasione sorpasso
MN - Ordine: "Il test di domani contro il Torino è una questione di maturità. Vi spiego il perché..."
Le più lette
3 LIVE MN - Allegri: "Pulisic stanotte ha avuto un attacco di febbre, vediamo se sarà a disposizione o meno"
News
esclusiva mnESCLUSIVA MN - Ordine: "Non puoi pensare di andare avanti con una rosa così striminzita"
Luca SerafiniBasta uno starnuto di Zaccagni per soffiare via i rossoneri dalla Coppa Italia: ci voleva molto altro…
Franco OrdinePerché Di Paolo è da mandare a casa. Il peso di La Russa contro il Milan. Thiago Silva: piuttosto che niente…
ESCLUSIVA MN - Falci, autore libro 'A corto Muso': "Allegri è riuscito a ridare anima al Milan. Contro di lui c'è stata malafede"
FOCUS MN - Potenza e sacrificio al servizio del gioco: Mateta è il prototipo di attaccante "allegriano"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com