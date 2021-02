Marcello Lippi, ex CT della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove ha toccato diversi temi d’attualità riguardanti anche il Milan. Per quel che riguarda Sandro Tonali, Lippi ha detto: “Nuovo Pirlo? Secondo me no. È un’ottima mezzala di contenimento e ripartenza, bel tiro, sta soffrendo un po’ ma ha una concorrenza forte che lo farà crescere”.