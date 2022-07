LIVE MN - Affare De Ketelaere, Milan e Bruges più vicini: ecco la nuova offerta dei rossoneri!!!

Amici ed amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio a tutti!

Sono ore caldissime nella trattativa tra Milan e Bruges per Charles De Ketelaere dopo che i rossoneri hanno aumentato la loro offerta a 31 milioni di euro più 4 di bonus (due più facili e due meno facili da raggiungere). Non c'è ancora l'accordo finale, ma le due società sono più vicine. Ne stiamo parlando ora in diretta sul nostro canale Twitch (CLICCA QUI per ACCEDERE al CANALE).

Vi aspettiamo!!!