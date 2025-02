live mn Allenatore Feyenoord: "L'arbitro mi ha detto che Read ha lanciato il pallone contro Leao. Dopo il rosso a Theo abbiamo dominato"

vedi letture

Pascal Bosschaart, allenatore del Feyenoord, è presente in conferenza stampa a San Siro al termine di Milan-Feyenoord, sfida valida per il ritorno dei playoff di Champions League e terminata con il passaggio del turno degli olandesi.

Segui in diretta le parole di Pascal Bosschaart con il live testuale su MilanNews.it.

-------

Avete festeggiato tanto...

"Abbiamo tanta allegria. Ho fatto tanti complimenti ai giocatori per come hanno lottato e per la caparbietà che hanno avuto".

Avete subito presto un gol...

"Non era pianificato, ovviamente. La rete ha cambiato i piani ed era tutto molto più difficile. Ma dopo il rosso per Theo abbiamo dominato. E anche nel primo tempo abbiamo giocato bene".

Nota stonata il rosso a Read.

"Non ho visto che è successo. L'arbitro mi ha spiegato che Read ha calciato il pallone contro Leao, mentre Read ha detto che è stato spinto".

Sogno realizzato per te?

"Abbiamo pareggiato contro il NAC. Ma oggi ero a San Siro, era un sogno per i ragazzi. L'ultima settimana è stata difficile per noi, ci sono state tante critiche e un nuovo allenatore. Abbiamo visto cosa possiamo fare e abbiamo fatto un buon lavoro nell'ultima settimana".

Come avete vissuto la partita?

"Abbiamo giocato una buonissima partita, facendo di tutto per ottenere un risultato qui a San Siro: se ti qualifichi qui, puoi essere orgoglioso. Abbiamo dato fiducia ai giocatori: merito di tutti, anche dello staff. Io non ho cantato, mi sono ritirato in spogliatoio: dopo in albergo farò festa. Abbiamo tanti infortunati, ma tutti quelli che hanno giocato hanno fatto benissimo".

Il rosso a Theo ha dato fiducia?

"No, anche dopo l'1-0 per il Milan siamo rimasti sereni. Non sono andati in panico".

Come festeggerete?

"Ieri ho detto che avrei bevuto una birra, ma io non ne bevo. Forse bevo del vino o della vodka".

Termina qui la conferenza.