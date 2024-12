live mn Belahyane: "Io accostato al Milan? Ora sono concentrato solo sul Verona"

Reda Belahyane, centrocampista del Verona, è presente in conferenza dopo Verona-Milan: "Il Milan è una grande squadra. Sapevamo sarebbe stata una partita difficile. Abbiamo le armi per far male al Milan. Però abbiamo fatto una buona gara".

Si è parlato di te accostato al Milan... Ti senti pronto per il salto?

"In questo momento sono concentrato solo sul campo e sul Verona: è la cosa più importante per me oggi".

Meritavate il pareggio?

"Penso che la partita di oggi sia stata decisa da un nostro errore difensivo ma avremmo potuto anche segnare e ce la siamo giocata".

Avete trovato un modulo definitivo?

"Forse è meglio fare questa domanda al mister, penso che con il Parma abbiamo fatto una buona partita ma anche stasera non è andata male".

Finisce la conferenza stampa