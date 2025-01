live mn Dimarco: "Vanno fatti i complimenti al Milan, sono forti: è la seconda volta che ci fanno gol alla fine. Perdere una finale in un derby non è semplice"

È Federico Dimarco il giocatore scelto dall'Inter per commentare in conferenza stampa la Supercoppa italiana persa in finale contro il Milan.

22.34 - Inizia la conferenza stampa.

Cos'è successo?

"Nel derby i particolari fanno la differenza, ma una squadra come la nostra non può farsi rimontare in questa maniera dal 2-0, vanno fatti i complimenti al Milan perché hanno fatto una grande gara. Anche noi fino a un certo punto l'abbiamo fatta, ma analizzeremo gli errori".

Quanto fa male?

"Tutte le sconfitte possono far migliorare, ovviamente perdere una finale in un derby non è semplice. Però dovremo affrontare a testa alta le prossime partite nel miglior modo possibile".

Avete pensato di poterla gestire?

"Penso di no, la squadra ha dato tutto. Abbiamo affrontato un avversario forte: i particolari fanno la differenza, loro è la seconda volta che ci hanno fatto gol alla fine. Non può succedere, se molli un attimo le squadre forti ti fanno gol. Però dobbiamo rialzarci".

Restano campionato e Champions League da inseguire.

"Abbiamo vinto le ultime tre supercoppe, non sempre succede, però siamo l'Inter e abbiamo altri obiettivi. Andiamo avanti".

L'Arabia Saudita come la lasciate?

"L'ambiente è stato bellissimo, bellissima atmosfera, però purtroppo abbiamo perso e non riesco a dirvi che sono contento per l'atmosfera".

22.38 - Conclusa la conferenza stampa di Dimarco.