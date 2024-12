live mn Fonseca: "Theo e Maignan saranno pronti per l'Atalanta. Loftus e Sportiello problemi all'intervallo"

vedi letture

Super prestazione del Milan in Coppa Italia: la squadra di Fonseca travolge il malcapitato Sassuolo, capolista in Serie B, con il netto risultato di 6-1 e si qualifica senza patemi ed eccessivi sforzi ai quarti di finale della competizione dove ad attenderlo ci sarà una tra Roma e Sampdoria che si affronteranno nel corso della prossima settimana. Dalla pancia di San Siro tra pochi minuti prenderà la parola Paulo Fonseca, tecnico rossonero. Amiche e amici di MilnNews.it, restate con noi per seguire in diretta le dichiarazioni del mister milanista.

23.18 - Inizia la conferenza di Fonseca

Un'altra vittoria di un Milan dominante e senza patemi: cambiato qualcosa? "Sentivo che la squadra era in crescita, abbiamo migliorato tante cose: le vittorie portano più fidiucia ai giocatori. E' una conseguenza naturale del lavoro, di quello che impara la squadra e anche un miglioramento dell'atteggiamento: importante guardare la serietà della squadra, con intensità. Oggi è una crescita mentale della squadra"

Bollettino sugli infortuni: "Theo non stava ho deciso di non farlo giocare, Maignan ha fatto un intervento. Saranno pronti per l'Atalanta, domani magari si alleneranno. Con risultato largo volevo fare uscire Rafa, Fofana e Tijji ma Loftus aveva un piccolo problema al polpaccio e abbiamo deciso di non rischiare, anche perché Sportiello ha avuto un problema al ginocchio. Per questo che dopo l'intervallo è stato più difficile gestire gli altri giocatori che stavano fuori. Di Sportiello devo sapere dal dottore ma per Loftus non sarà niente di problematico"

Sul gol di Leao da centravanti: "Tutto merito di Loftus e Rafa, hanno capito il momento: Leao ha capito bene timing e spazio, Ruben ha fatto un assist molto bello. Sono soddisfatto che Rafa è tornato a fare gol qui a San Siro"

Su Reijnders e la sua classe: "Adesso lo vedo qui al Milan per continuare a fare quello che sta facendo e a migliorarsi. Tijji è un calciatore di grande livello, potrà fare una carriera molto molto bella: ha tempo e spazio per progredire"

Ci crede nella Coppa Italia? "Io ci credo tanto, abbiamo vinto l'ultima nel 2003: mi piacerebbe avere la possibilità di andare in finale. Penso che abbiamo possibilità di vincerla: la prossima sarà qui a San Siro e poi due partite in semifinale. Abbiamo la possibilità come le altre squadre ma è una competizione in cui possiamo fare qualcosa di importante"

23.24 - Finisce qua la conferenza stampa di Fonseca