Gabbia: "In alcune occasioni ci è mancato solo l'ultimo passaggio: dobbiamo far trovare i nostri attaccanti nella nostra miglior condizione"

Matteo Gabbia, difensore rossonero, si è così espresso in conferenza stampa al termine di Atalanta-Milan.

Una partita tosta quella di stasera?

"In alcuni momenti abbiamo avuto difficoltà contro l'Atalanta. Ci sono stati nel primo tempo degli errori tecnici, ma il Milan è rimasto compatto e nel secondo tempo ha fatto una buona gara, grazie anche al mister che ha fatto delle correzioni. Dobbiamo continuare a lavorare con fiducia".

Su cosa migliorare sui goal subiti?

"Dipende molto dalle situazioni. Contro il Pisa è stato diverso rispetto alla gara contro la Fiorentina e stasera. Ciò ci serve per alzare l'asticella e sono convinto che miglioreremo. Serve analizzare le cose con lucidità".

Tre tiri totali stasera: troppo poco stasera. Cosa serve per fare di più?

"Io penso che abbiamo creato diverse occasioni. Stasera è stata una partita complessa dove però ci sono state occasioni dove è mancato solo l'ultimo passaggio: far trovare i nostri attaccanti nella nostra miglior condizione. Torneremo a fare bene anche lì, ma sono cose che vanno analizzate durante la partita".

Com'è stato il duello con Lookman?

"Peccato per il goal subito, ma sicuramente questo ci deve aiutare poi per fare bene nelle prossime partite".