LIVE MN - LIVE MN - "Replay": siamo in diretta per commentare con voi Juve-Milan 0-3

Stasera dalle ore 21.00 fino alle 22.30 in diretta sui rispettivi canali social, torna il nuovo format #Replay, con la puntata dedicata a Juventus-Milan. I rossoneri sbancano lo Stadium per la prima volta nella storia, un 3-0 netto che non lascia spazio ad interpretazioni. Diaz, Rebic e Tomori schiantano la Vecchia Signora e il Milan conquista una vittoria fondamentale in ottica Champions League.

Un salotto virtuale nel quale il team “Milan Meeting Point" e la redazione di MilanNews.it, commenteranno insieme la partita dei rossoneri, a poche ore di distanza dal match: dall'analisi della gara, con le pagelle messe sotto i raggi X, ai commenti sulla stretta attualità che coinvolge Casa Milan.

Nel corso della live interverranno diversi ospiti e ci sarà ampio spazio per i tifosi rossoneri. Protagonisti e parte integrante dello show sarete voi con i vostri messaggi. Questa sera, come vi abbiamo già anticipato, ci sarà la possibilità di vincere una maglietta di MilanClubWorld in un giveaway esclusivo.

Seguici su Twitch, YouTube o Facebook.