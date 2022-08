LIVE MN - Mihajlovic in conferenza: "Con Ibra e Maldini ci raccontavamo delle barzellette. Theo e Leao hanno un altro motore"

Fonte: dall'inviato a San Siro, Antonello Gioia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la sconfitta contro il Milan, Sinisa Mihajlovic è presente in conferenza stampa nella pancia di San Siro: segui in diretta tutte le dichiarazioni del tecnico dei felsinei con il live testuale.

San Siro la ha accolta con una standing ovation incredibile...

"Sicuramente queste dimostrazioni di affetto che sto ricevendo significano che ho lasciato un buon ricordo, mi soddisfano e mi rendono orgoglioso. È una cosa bella. Prima mi fischiavano, preferisco stare così (ride, ndr).

Cosa è mancato al suo Bologna?

"È mancato l'essere pericolosi. Dovevamo fare qualche errore in meno, visto che abbiamo preso gol su due nostri errori di passaggio in orizzontale. Abbiamo attaccato poco la profondità".

Come mai le scelte di Kasius, Vignato contro una squadra così forte?

"Perché sono forti, hanno gamba, hanno fatto bene. Anche Lucumi e Cambiaso hanno fatto bene. Se avessi fatto giocare Soriano, De Silvestri e Lykogiannis e avessimo perso comunque, mi avresti chiesto perché non hai messo gli altri".

Ci può dire qualcosa sul dialogo con Ibrahimovic e Maldini?

"Ci raccontavamo delle barzellette".

Tanti errori del Bologna?

"Non siamo andati bene in profondità. Il gol di Leao è stato un tiro sbagliato, voleva metterlo sul secondo palo e ha sbagliato segnando... Loro con Theo e Leao hanno un altro motore. Ci siamo resi poco pericolosi davanti".

Partenza difficile?

"Abbiamo giocato in Coppa e abbiamo vinto, in campionato abbiamo affrontato fuori Lazio e Milan che sono più forti. È arrivato adesso un attaccante, ci manca un difensore ma non come titolare, ma come riserva".

Il suo Bologna era stata l'ultima squadra a non far segnare il Milan: lo ha trovato più forte?

"Il Milan ha vinto meritatamente il campionato, ma è quella che ha avuto più continuità".