LIVE MN - Milan, Pioli: "Kalulu come Desailly? Piano con i paragoni"

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, parla in conferenza stampa dopo la gara contro il Torino di Coppa Italia. Segui la conferenza stampa direttamente da San Siro con il live di MN.

Cosa pensi abbia imparato la squadra ? "E' stata una gara impegnativa, abbiamo interpretato bene le gare, non ci siamo riusciti nei tempi regolamentari ma abbiamo creato tante possibilità".

La decisione di Ibra dall'inizio? "L'abbiamo deciso dopo la gara col Torino, sapevo di voler dare più minutaggio a Zlatan, meglio dall'inizio per non correre rischi, 45 minuti sono stati più che sufficienti per iniziare".

Prestazione di Tonali? "Ottima prestazione, ha fatto bene sia lui che Calabria che Kessie quando è entrato. Un reparto intero che ci ha dato sostanza"

Kalulu come Desailly? "Desailly aveva una fisicità diversa rispetto a Pierre, piano con i paragoni deve migliorare ancora tanto per essere più forte".

Finisce la conferenza di Pioli