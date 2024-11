live mn Monza, Bianco: “Nel primo tempo meritavamo di stravincere. Poi il Milan al 60’ ha fatto entrare il miglior giocatore della Serie A”

vedi letture

Nella conferenza stampa post gara il centrocampista del Monza Alessandro Bianco ha sottolineato tutto il proprio rammarico per la sconfitta in casa contro il Milan nonostante la buona prestazione della squadra. "Siamo più arrabbiati per le occasioni avute questa sera e che abbiamo sbagliato più che per il gol annullato. Certo, l'episodio fa rosicare. Ma ancora non mi capacito di come non siamo riusciti a sfruttare almeno una delle cinque occasioni create. Spero però che la classe arbitrale ci possa spiegare il motivo per cui il gol del vantaggio è stato annullato. Noi non protestiamo però vogliamo dei chiarimenti".

Cosa vi portate di positivo dalle gare perse con Atalanta e Milan?

"Usciamo con grandi consapevolezze contro avversari fortissimi. Abbiamo perso è vero, ma ce la siamo giocata alla pari. Nel primo tempo con il Milan meritavamo di stravincere, altro che vincere, poi loro al 60esimo hanno fatto entrare forse il miglior giocatore della Serie A. Ma come atteggiamento queste sono state le migliori partite dell'anno per il Monza. La Serie A da protagonista? Quando perdo rosico sempre anche se è una bella cosa giocare a questi livelli, lo sognavo da piccolo. Ma faccio fatica a descrivere emozioni positive"