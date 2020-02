LIVE MN - Pioli: "Fragili in tre minuti, prima avevamo messo sotto l'Inter"

Amici di MilanNews.it, benvenuti nella sala stampa di San Siro, dove tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza nel post partita di Inter-Milan. Restate con noi per non perdere neanche una dichiarazione del tecnico rossonero.

Se aveva preparato la partita come nel primo tempo: "Il primo tempo ha dimostrato che la partita l'avevamo preparato molto bene e che le caratteristiche erano quelle giuste per metterli in difficoltà. In 3 minuti è cambiata la partita, siamo diventati più fragili e l'Inter ha preso coraggio. La squadra non è stata più capace di reagire in modo compatto e poi l'Inter è stata superiore. Non dobbiamo prendere quei due gol ed è un peccato. Così come è un peccato non aver pareggiato con Ibra alla fine. E' brutto perdere così, abbiamo messo sotto l'Inter in lungo e in largo, però son bastate due disattenzioni per perdere il derby".

Su come recuperare mentalmente: "Viene facile, dobbiamo migliorare le cose negative riguardando le cose positive che abbiamo fatto. Rivedremo la prestazione".

