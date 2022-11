LIVE MN - Pioli in conferenza: "Credo che la serata sia finita al meglio possibile per i Maldini"

MilanNews.it

Dopo la vittoria per 2-1 sullo Spezia, Stefano Pioli è presente in conferenza stampa

Che ne pensa di Fabbri?

"Nessun commento sugli arbitri".

Questo fanciullino di Pascoli in Giroud?

"Ci teniamo così tanto che mi diventa difficile non comprendere quella situazione. È troppo bello vedere questi atteggiamenti e queste emozioni, che ci sta perdere un po' di lucidità. Vorrà dire che si riposerà di più per domenica".

Il Milan segna molto spesso subito...

"Il primo tempo l'abbiamo gestito bene, ma non siamo stati bravi a raddoppiare. È da rivedere la reazione dopo il gol subito, perché abbiamo perso lucidità e non deve succedere. Poi abbiamo grande volontà per vincere

Un commento sul gol di Maldini?

"Credo non sia stato facile, ma credo anche che la serata sia finita al meglio possibile per la famiglia Maldini".

TMW - Milan-Spezia viene un po' dal sottosopra di Stranger Things... Quanto è importante, per il Milan restare sopra il sottosopra?

"Assolutamente sì, ci sono tante cose che possiamo fare meglio, ma non riusciamo ora a preoccuparci di questo. Dobbiamo migliorare la nostra classifica, poi avremo la sosta per sistemare certe situazioni".

