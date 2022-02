LIVE MN - Primavera, Roma-Milan (2-1) - Beffa per i rossoneri, gol di Padula

Dopo novantaquattro minuti di battaglia, termina una partita bellissima tra due squadre che giocano un grande a calcio. Il match tra Roma e Milan si chiude con la vittoria nei minuti finali dei giallorossi grazie al gol di Padula, ma l'impressione che ha dato la squadra di Giunti è quella di un gruppo che crede nei propri obiettivi. Il Milan, nonostante la sconfitta, rimane attaccato alla zona playoff.

94' Finisce qui.

90' Quattro minuti di recupero.

86' Cambio nel Milan: fuori Robotti, dentro Alesi.

84' Gol della Roma. Padula entra in area, sposta la sfera sul mancino e realizza la rete del 2-1. Desplanches male in questa occasione.

80' Cartellino giallo per Nsiala.

75' Triplo cambio nel Milan: fuori Bozzolan, Traorè e Capone, dentro El Hilali, Obertin e Omoregbe.

67' Cross di Bozzolan per Nasti, conclusione al volo ma palla che non trova lo specchio della porta.

62' Grande azione dei rossoneri, Robotti si rende pericoloso in area di rigore ma Nsiala salva tutto.

60' Bella partita a Roma: aumentano i ritmi, squadre già lunghe.

55' Giallo per Tahirovic.

52' Cambio nel Milan: fuori Tolomello, dentro Di Gesù.

51' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOL! Nasti, sempre lui!! Conclusione di Traorè, Baldi respinge sui piedi di Nasti che a porta spalancata non sbaglia. 1-1!

45' Inizia il secondo tempo.

Terminano i primi quarantacinque minuti di gioco tra Roma e Milan, con i giallorossi momentaneamente in vantaggio grazie all'eurogol di Faticanti, imprendibile per Desplanches. Un ottimo primo tempo dei rossoneri, che fino alla mezzora hanno dominato in casa della capolista, nonostante le tante occasioni da gol sprecate.

45' Fine primo tempo.

39' Altra occasione per la Roma: Voelkerling prima viene murato dalla difesa rossonera, sulla ribattuta ci riprova ma Desplanches salva i rossoneri,

33' Gol della Roma. Coast to coast di Faticanti e conclusione perfetta che termina sotto il sette. 1-0.

31' Ci prova Capone, Baldi blocca in due tempi.

25' E' un bel Milan finora, anche se le occasioni da gol sprecate iniziano ad essere troppe.

18' Ancora Milan! Bellissima azione del Milan, chiusa con la conclusione di Robotti uscita di poco.

13' Chaka traorè serve Robotti in area, conclusione di prima ma Baldi è bravo a chiudere lo specchio.

8' Primo squillo del Milan! Capone si accentra, entra in area, lascia partire un tiro non irresistibile ma che mette in difficoltà Baldi e perde il pallone. L'arbitro, poi, fischia fallo a favore dei giallorossi per un fallo di Nasti sul portiere della Roma.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti allo Stadio delle Tre Fontane della capitale dove tra poco andranno in campo le formazioni di Roma e Milan nel match valido per la ventesima giornata, la terza del girone di ritorno, del campionato Primavera 1. I rossoneri sono in un ottimo periodo di forma, mentre la capolista giallorossa nelle ultime settimane ha trovato un po' di difficoltà, con due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre sfide. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

ROMA (4-4-2): Baldi, Vicario, Morichelli, Tripi, Voelkerling, Tahirovic, Satriano, Ndiaye, Faticanti, Rocchetti, Louakima. All: De Rossi. A disposizione: Berti, Del Bello, Di Bartolo, Cassano, Zajsek, Pagano, Verrengia, Padula, Chesti, D'Alessio, Falasca, Pisilli.

MILAN (4-3-3): Desplanches; Coubis, Nsiala, Stanga, Bozzolan; Gala, Tolomello, Robotti; Traore, Nasti, Capone. All: Giunti. A disposizione: Nava, Pseftis, Obaretin, Di Gesù, El Hilali, Bosisio, Camara, Omeregbe, Rossi, Alesi, Eletu, Roback.