Vladimir Weiss, allenatore dello Slovan Bratislva, è presente in conferenza stampa dal "National Stadium" di Bratislava al termine della sfida contro il Milan, valida per la quinta giornata della Champions League Phase e vinta dai rossoneri per 2-3.

Che partita è stata?

"Abbiamo preso gol su tre errori. I nostri avversari sono una squadra fortissima, hanno giocatori bravissimi e grandi individualità. Era una partita difficile, ma abbiamo giocato bene tatticamente chiudendo gli spazi. Per noi è stata la migliore prestazione. Auguro al Milan buona fortuna per le prossime partite, credo che continueranno agli ottavi".

Come li avete affrontati?

"Molto difficile giocare contro di loro nell'uno contro uno, ma io sono contento. Abbiamo difeso compatti, cercando di farci pressare per avere contropiedi. Forse con il gol di Strelec all'inizio sarebbe stata una partita diversa. Sono molto contento della prestazione, contro un avversario che può andare avanti: il Milan è la seconda squadra più grande della storia del calcio, per titoli e giocatori. Se mi avessero detto che avremmo segnato due gol al Milan, pur perdendo, non ci avrei mai creduto".

Marcelli piace al Milan?

"Per lui è stato di motivazione. Lo scout del Milan lo osserva, hanno ottimi scout. Sarà fortunato se giocherà regolarmente qui. Ha potenziale".

Termina qui la conferenza.