Liverpool-Milan, l'ultimo incontro ufficiale è la finale di Champions del 2007

Il prossimo 15 settembre il Milan farà il proprio esordio in Champions League in casa del Liverpool, giocando per la prima volta nella propria storia ad Anfield. L'ultimo incontro ufficiale contro i Reds risale al 23 maggio 2007, in occasione della finale di Champions League vinta per 2-1 dai rossoneri grazie alla doppietta messa a segno da Pippo Inzaghi, che valse la settima vittoria assoluta nella competizione.