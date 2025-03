Liverpool, per l'estate occhi sull'ex rossonero Kerkez

Stando a quanto riferisce il giornalista Fabrizio Romano il Liverpool avrebbe messo nel mirino per l'estate l'ex rossonero Milos Kerkez. L'ungherese, che non ha mai esordito in Prima Squadra al Milan, era stato ceduto dai rossoneri all'AZ Alkmaar a gennaio 2022 per circa 2 milioni di euro.

Il terzino si è messo in mostra in Olanda ed è stato poi acquistato dal Bournemouth, dove è cresciuto ulteriormente, attirando l'interesse di diversi top club inglesi.