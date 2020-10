Lnd; approvato il bilancio, Sibilia "conti in ordine"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Consiglio direttivo della Lega nazionale dilettanti, riunitosi a Roma, ha approvato all'unanimità il bilancio, che ha confermato la buona tenuta dei conti, subito dopo la relazione del Collegio dei Revisori dei conti. "La Lnd conferma di avere un bilancio sano e in positivo - ha commentato con soddisfazione il presidente, Cosimo Sibilia - un risultato ottenuto nonostante le ingenti risorse immesse sul territorio per consentire la ripresa dopo lo stop forzato delle attività. Un obiettivo conseguito confermando una gestione dei conti non solo oculata ma anche strategica, da parte di questa governance". Sibilia ha anche annunciato l'arrivo di una copertura assicurativa per la tutela legale penale riservata, a titolo gratuito, ai club della Lnd, un'operazione quanto mai opportuna in questo periodo di emergenza da Covid-19, che non sarà però l'unico ambito coperto della polizza. La riunione del direttivo si è tenuta nel rispetto di tutte le normative anti-Covid, con una parte dei componenti in presenza e un'altra collegata in video. (ANSA).