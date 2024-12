Lo score stagionale di Francesco Camarda con l'Italia U19

Francesco Camarda è uno dei talenti più in vista del Milan e delle selezioni giovanili italiani: già al termine della scorsa stagione guidò a suon di gol l'Italia U17 alla conquista dell'Europeo di categoria e perse in finale pochi giorni dopo quello con la selezione U19. Con quest'ultima rappresentativa, in questa nuova stagione, il giovane attaccante rossonero gioca regolarmente.

Quest'anno, nella pausa di settembre, Camarda ha saltato tre gare per un affaticamento muscolare ma nelle due pause successive ha fatto quello che gli riesce meglio: la differenza con i gol. In cinque gare disputate con l'U19, Camarda ha segnato la bellezza di tre gol, in tre gare differenti. In tutte le partite in cui ha segnato, inoltre, l'Italia ha vinto.