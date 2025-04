Lo sfogo di Douglas Luiz fa discutere: “Infortuni non normali”

vedi letture

(ANSA) - TORINO, 29 APR - Il centrocampista della Juventus, Douglas Luiz, ha scelto i social per sfogarsi dopo una stagione al di sotto delle attese. Tutto è nato dalla critica di un tifoso, che su Instagram lo ha attaccato così: "Ma sei venuto a Torino per giocare o per mettere i post su Instagram?". E l'ex Aston Villa ha risposto: "Non sono venuto qui solo per pubblicare foto, nessun altro l'ha fatto, e voglio che le cose siano diverse. Sono venuto qui con uno scopo. Ho ascoltato il mio cuore quando sono arrivato e ho deciso di firmare" si legge nel commento di Douglas Luiz.

"Non sono forse in forma io? Ho fatto tutta la preseason e ho giocato ogni partita. Avevo appena avuto una delle migliori stagioni della mia carriera, uno dei migliori centrocampisti della Premier League - ha ancora aggiunto il brasiliano - questi infortuni non erano normali: non sono mai stato un giocatore che si infortuna, ma ci sono così tante cose che potrebbero aver causato questo che preferirei non commentare. Continuerò a fare tutto per questo club, anche se a volte è difficile, non è facile, ma potete contare su di me". (ANSA).