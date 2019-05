Lo sfogo di Pellegatti: “Basta plusvalenze”

Carlo Pellegatti, sul proprio canale YouTube, ha parlato del tema plusvalenze: “Da tifoso del Milan ho visto vincere scudetti e coppe, ho visto passare grandi giocatori, mentre ore leggo delle strategie (ripeto si tratta di voci e rumors), che il Milan dovrebbe prendere Campos come direttore sportivo, bravo a prendere i giovani non costosi. Con questi 5-6 giovani interessanti il Milan può costruire la squadra, però leggo sempre una postilla, giovani importanti che permettono plusvalenze, che poi saranno rivendute. E qui impazzisco. Il Milan cos’è un serbatoio di prove di talenti? Mi auguro che ci dicano se sia realmente così. Ma i tifosi di 12-13 anni di oggi dovranno fare il tifo per le plusvalenze? Per lo stadio? Perché prendere i giovani per vincere lo scudetto non lo sento mai, sento solo prendere i giovani per avere delle plusvalenze. Quindi attendo che mi dicono se veramente sarà un Milan così. Però impazzisco nel pensare che il futuro del Milan sia formato solo da giovani che vediamo passare, e andranno nelle altre squadre. In questo momento la parola plusvalenza la detesto”.