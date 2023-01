Lo spagnolo Roberto Martinez (ex Belgio) nominato ct del Portogallo

Fonte: ANSA

(ANSA) - ROMA, 09 GEN - Lo spagnolo Roberto Martinez è stato nominato allenatore della nazionale di calcio portoghese. Succede al portoghese Fernando Santos, dopo aver guidato il Belgio dal 2016 fino alla sua eliminazione dalla fase a gironi del Mondiale in Qatar. Smentite così le voci che avevano dato José Mourinho in pole per il posto di selezionatore. La prima sfida che attende Martinez, 49 anni, sarà quella di chiarire il ruolo di Cristiano Ronaldo che, dopo un Mondiale controverso, si è appena offerto un esilio d'oro unendosi al club saudita Al-Nassr. (ANSA).